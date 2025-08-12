بولندا تطرد 63 أوكرانيًا وبيلاروسيًا بسبب "أعمال شغب" (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء أن السلطات ستطرد 63 أوكرانيًا وبيلاروسيًا أثاروا أعمال شغب خلال حفلة موسيقية.

وقال توسك في مؤتمر صحافي إن هؤلاء يقفون وراء "أعمال شغب وسلوك عدواني واستفزازات معينة" خلال حفل في وارسو السبت لمغني الراب البيلاروسي ماكس كورج.

وأوضح أن الأوكرانيين وعددهم 57 إضافة إلى 6 بيلاروسيين "سيتعين عليهم مغادرة البلاد طوعا أو بالقوة"، مضيفا أن على الجميع احترام القانون بغض النظر عن جنسيتهم.

أخبار ذات علاقة سياسات الهجرة تفجر توترا بين بولندا والفاتيكان

وأكد أن بولندا، وهي من أشد الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في 2022 "لا يمكنها السماح بإثارة المشاعر المعادية لأوكرانيا".

واعتبر أن "نزاعا بين بولندا وأوكرانيا سيكون بالتأكيد بمثابة هدية لـ"الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" وفق تعبيره.

وأظهرت مشاهد انتشرت على الإنترنت عددا من رواد الحفلة وهم يقتحمون الاستاد الوطني خلال إقامة الحدث السبت. وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود 70 ألف شخص في الملعب.

أخبار ذات علاقة بولندا تمنع دخول 24 شخصًا خلال عمليات تفتيشات حدودية

وذكرت الشرطة في بيان أن عناصرها "أوقفوا 109 أشخاص لمخالفات وجرائم مثل حيازة مخدرات ومهاجمة عناصر من أفراد الأمن وحيازة وحمل مفرقعات نارية والدخول غير المصرح به لحرم حدث جماعي".