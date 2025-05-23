لافروف: روسيا ستقدم قريباً "مسودة وثيقة" لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستكون مستعدة لتسليم كييف مسودة وثيقتها التي تتضمن شروط تسوية الأزمة الأوكرانية، بمجرد اكتمال عملية تبادل الأسرى وفق صيغة "ألف مقابل ألف"، على ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي".

وقال: "أود أن أؤكد مرة أخرى أننا ملتزمون أيضًا بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها أخيرًا في إسطنبول بين وفدي روسيا وأوكراني، ونحن نستكمل أعمالنا التحضيرية لإعداد قائمة لتبادل أسرى الحرب على أساس (ألف مقابل ألف)".

ولفت وزير الخارجية أن روسيا تعمل بنشاط على "المرحلة الثانية من الاتفاقيات"، التي تنص على قيام كل طرف بإعداد مسودة وثيقة تحدد الشروط اللازمة للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام وطويل الأمد بشأن التسوية.

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وأضاف لافروف: "بمجرد الانتهاء من تبادل أسرى الحرب، سنكون بحلول ذلك الوقت مستعدين لتسليم الجانب الأوكراني مسودة هذه الوثيقة، التي يعمل الجانب الروسي حاليا على استكمالها".