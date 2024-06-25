اشتباكات وإحراق البرلمان.. احتجاجات دامية تعم كينيا (فيديو)

شهدت كينيا اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية عنيفة في أغلب مدنها، رفضا لقرار السلطات فرض ضرائب جديدة.

وكانت الاحتجاجات الأعنف في العاصمة نيروبي، حيث قال مسعف إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص اليوم الثلاثاء بعد أن انقلبت الاحتجاجات على فرض الضرائب الجديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

واقتحم عدد من المحتجين البرلمان الكيني في نيروبي، وأضرموا النيران به، ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين.

ونشب حريق في مكتب حاكم العاصمة نيروبي بحسب لقطات بثها تلفزيون "سيتيزن تي في".