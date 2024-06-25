اشتباكات وإحراق البرلمان.. احتجاجات دامية تعم كينيا (فيديو)
شهدت كينيا اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية عنيفة في أغلب مدنها، رفضا لقرار السلطات فرض ضرائب جديدة.
وكانت الاحتجاجات الأعنف في العاصمة نيروبي، حيث قال مسعف إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص اليوم الثلاثاء بعد أن انقلبت الاحتجاجات على فرض الضرائب الجديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.
واقتحم عدد من المحتجين البرلمان الكيني في نيروبي، وأضرموا النيران به، ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين.
ونشب حريق في مكتب حاكم العاصمة نيروبي بحسب لقطات بثها تلفزيون "سيتيزن تي في".
واستخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد الحريق في الطابق الأرضي من المبنى الواقع في المنطقة التجارية في نيروبي على بعد مئات الأمتار من البرلمان الذي اقتحمه متظاهرون في وقت سابق.
وقالت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان على منصة "إكس" إن "الشرطة أطلقت النار على أربعة متظاهرين، وقتلت أحدهم".
وأضافت "ندين بحزم هذه الجريمة التي ارتكبتها الشرطة. مثل هذه الأفعال غير مقبولة وتشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان".
وقالت وكالة "فرانس برس" إن مراسليها شاهدوا ثلاث جثث على الأقل في محيط البرلمان.
في الوقت ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد قوله إن النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان الكيني اليوم الثلاثاء عندما اقتحم متظاهرون المجمع حيث أقر المشرعون مشروع قانون يفرض ضرائب جديدة.