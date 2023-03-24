قادرة على شن هجوم نووي.. كوريا الشمالية تختبر غواصة "مسيّرة"

وأوضحت أن الجيش الكوري الشمالي وخلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس، نشر واختبر منظومة أسلحة جديدة مهمتها "التسبب بتسونامي إشعاعي على نطاق واسع جدا"، من خلال انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.