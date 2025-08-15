"فاتح 4".. صاروخ باكستاني جديد يُثير قلق الهند وإسرائيل

أثارت باكستان قلق جارتها الهند وحليفتها إسرائيل، بعد أن كشفت عن صاروخ "كروز" جديد متوسط المدى، يمكنه اصطياد أهداف بقوة ودقة فوق الأرض وتحتها.

وكشف الجيش الباكستاني، مؤخرًا، عن أن الصاروخ الجديد، الذي يحمل اسم "فاتح 4"، هو تطوير جديد لصاروخ "كروز" أرضي دون سرعة الصوت، يتميز بمدى ودقة معدلين.

ويُعد "فاتح 4" الأكثر تقدمًا في القدرات الدفاعية والهجومية لباكستان، ولا سيما أنه يجمع بين التكنولوجيا المحلية ومنصات الإطلاق الأجنبية، على ما جاء في مدونة الدفاع الباكستانية.

ويعتمد النظام الصاروخي على منصة الإطلاق المتنقلة تايان "TA5450 8×8" صينية الصنع، والتي تحمل 3 صواريخ في منصات إطلاق جاهزة للاستخدام، وهو ما يُتيح سرعة نقل النظام ونشره.

وتُقدر سرعة الصاروخ بحوالي 0.7 ماخ (حوالي 860 كم/ساعة)، ويبلغ وزنه الإجمالي 1530 كيلوغرامًا، منها 330 كيلوغرامًا تمثل حجم رأس حربي متفجر، وفقًا لما نقل موقع "يسرائيل ديفنيس" العبري، عن المدونة الباكستانية.

وذكر موقع "يسرائيل ديفنيس" العبري، أن الصاروخ الجديد، الذي جرى تصميمه للإطلاق من الأرض، قادر على ضرب أهداف على بعد يصل إلى 750 كيلومترًا بدقة 5 أمتار.

ويمكن للصاروخ "فاتح 4"، الوصول إلى الكثير من الأهداف المرغوبة بسهولة، كما تُمكّن دقته العالية من توجيه ضربات دقيقة لأهداف عالية القيمة فوق وتحت الأرض، مع تقليل الأضرار الجانبية، وفقًا للموقع العبري.

واعتبر الموقع العبري، المُتخصص بالشؤون العسكرية، أن الخطوة الباكستانية تدل على تعاون كبير حصل مؤخرًا بين باكستان وإيران والصين، وخصوصًا بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وربطها بالحرب الباكستانية الهندية.

وبيّن أن هذه الخطوة تُعدّ إشارة واضحة إلى أن باكستان تواصل تطوير قدراتها العسكرية، سواءً من خلال التكنولوجيا المحلية أو من خلال التعاون الدولي، بهدف تعزيز قدرات الردع التقليدية، مع مواصلة تطوير ترسانتها الصاروخية.