إندونيسيا تشتري مسيّرات تركية بـ 300 مليون دولار

وتأتي الصفقة بعدما طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مجلس الوزراء في يوليو تموز بالحفاظ على ميزانية "سليمة"، وتسليطه الضوء على الإنفاق الضخم من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد بما في ذلك وزارة الدفاع.

وفي يناير كانون الثاني، أبرم وزير الدفاع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000-5، الأمر الذي أثار انتقادات لكونها طائرات قديمة جدا.

كما اشترت إندونيسيا في فبراير شباط 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 8.1 مليار دولار، وسيجري تسليمها على مراحل على مدى عدة سنوات.