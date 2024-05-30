إسبانيا.. البرلمان يقرر العفو عن انفصاليي كاتالونيا نهائيا

نجح البرلمان الإسباني بالتصويت النهائي لصالح قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، وهو ما يسمح للزعيم الانفصالي كارلس بوجديمون بالعودة من منفى اختياري أمضى سنوات فيه، لتجنب ملاحقته قضائيا، بعد محاولة انفصال عام 2017.

وشمل القانون المثير للجدل العفو عن مئات الكتالونيين المتورطين في محاولة الانفصال غير القانونية الفاشلة في 2017، إلى جانب رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق بوجديمون الذي اختار المنفى في بلجيكا.

ودعمت الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا، وحزبان انفصاليان كاتالونيان انفصاليان، وأحزاب أخرى أصغر، القانون، ليتم تمريره بأغلبية 177 صوتًا، مقابل 172 صوتًا في مجلس النواب، مع معارضة الحزب الشعبي المحافظ، وحزب فوكس اليميني المتطرف، وفقًا لـ"يورو نيوز".

وقد يستفيد من هذا العفو كارلس بوجديمون بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري، لتجنب ملاحقته قضائيًّا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.

إلى جانب مئات المواطنين، سيستفيد مسؤولون حكوميون سابقون في برشلونة، شاركوا في محاولة الانفصال أو الاحتجاجات، وبعض ضباط الشرطة الذين شاركوا في حملة القمع التي شنتها حكومة بوجديمون على استفتاء الاستقلال غير القانوني.