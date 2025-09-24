logo
العالم

هجوم أوكراني يستهدف محطتين لضخ النفط في فولغوغراد

آثار ضربات روسية ضد أوكرانياالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

 قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إنه قصف، الليلة الماضية، محطتين لضخ النفط في منطقة فولغوغراد الروسية.

ووفق "رويترز"، ذكرت هيئة الأركان العامة في بيان أن القوات أصابت محطة أستراخان الروسية لمعالجة الغاز التابعة لعملاق الطاقة غازبروم في 22 سبتمبر/ أيلول.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم منطقة فولغوغراد الروسية أندريه بوشاروف، إن وحدات الدفاع الجوي صدّت هجوماً "ضخماً" بطائرات مسيّرة على منشآت بنية تحتية للوقود والطاقة في المنطقة. وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 70 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية خلال الليل.

