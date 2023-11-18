بعد صور ولقطات مروعة.. شولتس يحث نتنياهو على مساعدة سكان غزة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثة هاتفية، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك "حاجة ملحّة لتحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة.

وأشار بيان للمستشارية، السبت، إلى أن شولتس "شدّد على الحاجة الملحّة لتحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة".

وأضاف أن "هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسّن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان".

وقال مسعفون إن ضربات جوية إسرائيلية على مبان سكنية في جنوب قطاع غزة قتلت ما لا يقل عن 47 فلسطينيا اليوم السبت، بعد أن حذرت إسرائيل المدنيين مجددا قائلة إن عليهم الانتقال إلى أماكن أخرى بينما تستعد لهجوم على حركة حماس في الجنوب.

وذكر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أن الوكالة تلقت صورا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة لها في شمال غزة الذي تحتله إسرائيل.

وذكر المفوض العام فيليب لازاريني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرًا عاديًا، بل يجب أن تتوقف. وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك".