روسيا تخطط لبناء 38 مفاعلا نوويا جديدا

تسعى روسيا، وهي من أكبر مستخدمي الطاقة النووية في العالم، لزيادة قدراتها النووية بشكل ملموس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ويستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة حصة الطاقة النووية من إجمالي انتاج الطاقة في البلاد من أقل من 20% حاليا إلى 25% خلال العقدين المقبلين.

وأعلن أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، هذه الخطة خلال مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ليخاتشيف قوله إن الخطة تتضمن بناء 38 وحدة مفاعل نووي كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مما سيؤدي إلى مضاعفة عدد المفاعلات التي تعمل في روسيا حاليا.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هناك 5 وحدات مفاعلات كبيرة تحت الإنشاء بالفعل في روسيا حاليا.

وعلاوة على ذلك، أقامت موسكو أول محطة طاقة نووية عائمة، وهي تمد مدينة بيفيك في شمال سبيريا بالطاقة منذ عام 2022.