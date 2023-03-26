يوم التعبئة العاشر يهدد بإغراق فرنسا في الفوضى

حذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى" في ظلّ احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقبال قادة تحالفه الحاكم، يوم الإثنين.

وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد السبت في عدة مدن، حيثُ تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر الثلاثاء.

وشارك في يوم التعبئة السابق الخميس ما بين مليون، وفق الشرطة، و3,5 ملايين شخص، وفق النقابات، في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو واشتباكات وحرائق في باريس.