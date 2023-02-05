كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

وقالت الوزيرة على "تويتر" إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية "أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا".

وأضافت: "كندا تتضامن مع أوكرانيا وسنواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات تحتاجها للانتصار".

وفي تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة، قالت الوزيرة: "دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا.. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت.. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع".