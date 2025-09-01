حاخام يشعل مواقع التواصل بطقوس غريبة من أجل الجنود والرهائن (فيديو)

لفت الحاخام اليهودي البارز دوف كوك الأنظار بإجرائه طقوساً وصلوات مكثفة بطريقة أثارت الاستغراب والجدل.

وظهر الحاخام المعروف بخطبه وتصريحاته التي تمجّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشيد بدوره في دعم إسرائيل، في مقطع فيديو أثار ردود فعل واسعة.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه كوك في وضعية غريبة لم يسبق رؤيتها حتى بين الحاخامات اليهود في السابق.

واتخذ الحاخام دوف كوك وضعية منحنية تشبه الركوع، واضعًا رأسه على وسادة بيضاء موضوعة على مكتب خشبي، ويقوم بحركات هستيرية أثارت استغرابًا واسعًا.

وكان كوك، الطاعن في السن ويستخدم كرسياً متحركاً للتنقل، ظهر خلفه في مقطع الفيديو وهو يهتز ويرتعش ويردد عبارات كالأدعية، ومن خلفه يسمع صوت عدد من الأشخاص يشاركونه الصلوات ويرددون "آمين".

وأشارت مصادر عبرية إلى أن "الحاخام دوف كوك يكثف صلواته من أجل سلامة الجنود والرهائن في قطاع غزة".

يذكر أن الحاخام كوك أثار الجدل العام 2017 بتصريح قال فيه إن "الرئيس الأمريكي ترامب سيحذو حذو الملك الفارسي قورش الذي سمح لليهود ببناء الهيكل الثاني قبل ألفي عام، وسيسمح لنا ببناء الهيكل الثالث".

وفي تصريح آخر، دعا دوف كوك، وهو أبرز حاخامات طبريا، جميع الحاخامات لـ"تكثيف الصلوات من أجل إنجاح عهد ترامب، على اعتبار أن نجاحه يسهم في تحقيق الخلاص اليهودي وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، ودعم عودة جميع اليهود إلى إسرائيل، ليكون مقدمة لعودة المسيح المخلص".