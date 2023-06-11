مقتل أفراد شرطة ومدنيين بإطلاق نار في فيتنام
أعلنت الشرطة في فيتنام أن عددا من أفرادها إضافة إلى عدد من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بحادثي إطلاق نار اليوم الأحد، في مركزين للشرطة في منطقة المرتفعات الوسطى في البلاد.
وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركزين للشرطة في مقاطعة (داك لاك) دون أن تذكر عدد الضحايا.
وقالت الوزارة في بيان منفصل إن 6 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في الهجومين اعتقلوا ظهر اليوم الأحد، ولم تذكر تفاصيل.
وذكرت تقارير إعلامية رسمية أن 5 من المعتقلين من مقاطعة (داك لاك) والسادس من مقاطعة (جيا لاي) المجاورة.
وقال البيان: "الوزارة تنسق مع شرطة داك لاك للبحث عن مجموعة المهاجمين".
ولم يتضح هل ينتمي المهاجمون لما تسميها فيتنام جماعات إرهابية أم لا.
وفي عام 2020، قضت محكمة فيتنامية بسجن 20 شخصا لمدد تتراوح من عامين إلى 24 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب بعد إدانتهم بالتورط في تفجير مركز للشرطة.