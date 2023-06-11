مقتل أفراد شرطة ومدنيين بإطلاق نار في فيتنام

أعلنت الشرطة في فيتنام أن عددا من أفرادها إضافة إلى عدد من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بحادثي إطلاق نار اليوم الأحد، في مركزين للشرطة في منطقة المرتفعات الوسطى في البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركزين للشرطة في مقاطعة (داك لاك) دون أن تذكر عدد الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن 6 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في الهجومين اعتقلوا ظهر اليوم الأحد، ولم تذكر تفاصيل.