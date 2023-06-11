مقتل أفراد شرطة ومدنيين بإطلاق نار في فيتنام
HOANG DINH NAM

مقتل أفراد شرطة ومدنيين بإطلاق نار في فيتنام

رويترز
رويترز

أعلنت الشرطة في فيتنام أن عددا من أفرادها إضافة إلى عدد من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بحادثي إطلاق نار اليوم الأحد، في مركزين للشرطة في منطقة المرتفعات الوسطى في البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركزين للشرطة في مقاطعة (داك لاك) دون أن تذكر عدد الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن 6 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في الهجومين اعتقلوا ظهر اليوم الأحد، ولم تذكر تفاصيل.

مقتل أفراد شرطة ومدنيين بإطلاق نار في فيتنام
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وذكرت تقارير إعلامية رسمية أن 5 من المعتقلين من مقاطعة (داك لاك) والسادس من مقاطعة (جيا لاي) المجاورة.

وقال البيان: "الوزارة تنسق مع شرطة داك لاك للبحث عن مجموعة المهاجمين".

ولم يتضح هل ينتمي المهاجمون لما تسميها فيتنام جماعات إرهابية أم لا.

وفي عام 2020، قضت محكمة فيتنامية بسجن 20 شخصا لمدد تتراوح من عامين إلى 24 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب بعد إدانتهم بالتورط في تفجير مركز للشرطة.

فيتنام

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