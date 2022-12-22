إيران معلقة على خطاب زيلينسكي: لصبرنا حدود
علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الكونغرس الأمريكي بشأن دور طهران في الحرب في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني قد أدان في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي تقديم إيران المساعدة العسكرية لروسيا وقال إن "الجمهورية الإسلامية حليف روسيا في الإبادة الجماعية في بلاده".
وندد في بيان صحفي صادر عن كنعاني بما اعتبرها بـ"الاتهامات المتكررة والتصريحات غير اللائقة للرئيس الأوكراني في الكونغرس الأمريكي بشأن إيران"، مشيراً إلى أن "إيران أجابت على اتهامات كييف التي لا أساس لها بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة".
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، عن كنعاني قوله: "لقد احترمنا دائمًا وحدة أراضي البلدان بما في ذلك أوكرانيا ويجب على زيلينسكي أن يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي على الاتهامات لن يكون بلا حدود".
وأضاف: "على زيلينسكي أن يتعلم من مصير بعض قادة الدول الذين كانوا سعداء بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.. إيران لم تصدر أي أسلحة لأطرف النزاع في أوكرانيا من أجل استخدامها في الحرب".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال في تصريحات سابقة إن طهران قدمت طائرات مسيرة بعدد محدود إلى روسيا قبل بدء الحرب، التي شنتها على أوكرانيا منذُ الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي.