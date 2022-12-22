إيران معلقة على خطاب زيلينسكي: لصبرنا حدود

علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الكونغرس الأمريكي بشأن دور طهران في الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد أدان في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي تقديم إيران المساعدة العسكرية لروسيا وقال إن "الجمهورية الإسلامية حليف روسيا في الإبادة الجماعية في بلاده".

وندد في بيان صحفي صادر عن كنعاني بما اعتبرها بـ"الاتهامات المتكررة والتصريحات غير اللائقة للرئيس الأوكراني في الكونغرس الأمريكي بشأن إيران"، مشيراً إلى أن "إيران أجابت على اتهامات كييف التي لا أساس لها بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة".