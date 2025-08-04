واشنطن تغلق سفارتها في هايتي بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين إغلاق سفارتها في هايتي وإبقاء موظفيها داخل حرم السفارة، بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة بور أو برانس، التي تعاني تجاوزات عصابات إجرامية.

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، "ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة. إلى موظفي الحكومة الأمريكية أحجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. تجنبوا المنطقة".

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ويقع حي تاباري قرب مطار بور أو برانس في شمال شرق عاصمة هايتي.

وقتل 3141 شخصا على الأقل في البلاد الأفقر في القارة الأمريكية بين الأول من شهر كانون الثاني/يناير والـ30 من شهر حزيران/يونيو، بحسب ما أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر تموز/يوليو، محذرة من مزيد من الاضطرابات الناجمة عن عنف العصابات.