"فورين أفيرز": "النصر الشامل" لنتنياهو على إيران غير ممكن

ترى مجلة "فورين أفيرز"، أن "النصر الشامل" الذي يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مواجهته المفتوحة مع إيران "غير ممكن"، معتبرة أن مكاسب حرب الـ 12 يوماً في يونيو/ حزيران الماضي، يجب أن تترجم إلى سلام إقليمي.

وتعتقد المجلة أن على نتنياهو أن يستلهم الاستراتيجية التي تبّناها رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، شمعون بيريز، وهي "شرق أوسط قائم على التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي"، معتبرة أن "الهيمنة العسكرية" التي يريدها نتنياهو على المنطقة من غزة إلى سوريا حتى إيران "ستُعيد بلاده دائماً إلى نقطة البداية".

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كما تذهب "فورين أفيرز" إلى أن "إسرائيل نتنياهو" تُكرر الخطأ نفسه الذي ارتكبته البلاد العام 1967 بعد "انتصارها" في حرب الأيام الستة على الدول العربية "وذلك عندما لم تُترجم نجاحها العسكري إلى دبلوماسية فعّالة"، مشيرة إلى أنها لو فعلت ذلك "لربما بدت المنطقة ومكانة تل أبيب فيها مختلفتين تماماً اليوم".

قوة أكبر

وتقول "فورين أفيرز" إن إسرائيل اليوم "أقوى مما كانت عليه بعد 1967"، فبعد حرب الـ 12 يوماً ضدّ إيران، أصبحت تل أبيب في وضع عسكري وإقليمي متفوق، محيّدة أخطر التهديدات الإقليمية لها، كما حطمت بشكل مطرد خصومها غير الحكوميين، وحققت انتصارات عسكرية واستخباراتية مفاجئة على كل الجبهات.

وتضيف أن "هذه هي اللحظة المناسبة لإسرائيل لاستغلال هذا الوضع الاستراتيجي المواتي وتحويل نجاحها العسكري إلى رصيد دبلوماسي، مما قد يُرسي استقراراً طويل الأمد ويشجع المزيد من جيرانها على تطبيع العلاقات".

وتستدرك المجلة أن "نتنياهو لا يقود بلاده في اتجاه السلام"، معتبرة أن رغبته في "النصر الشامل" أجّجت حملة عسكرية مدمرة بلا هوادة على كل الجبهات، دون أي اعتبار يُذكر للضرر الذي ألحقته بعلاقات البلاد الإقليمية والعالمية، ناهيك عن عواقبها الإنسانية الوخيمة.

وتتابع "حرب إسرائيل مع إيران لم تُغير رؤية نتنياهو الراسخة للمنطقة، فبالنسبة له، تُثبت الانتصارات العسكرية أن القوة تُؤتي ثمارها، ما يجعل التنازلات غير ضرورية لتحقيق أهدافه الإقليمية الأوسع".

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وخلُصت إلى أن نتنياهو عليه أن يلتفت إلى "خيارات أخرى" فعلتها إسرائيل سابقاً، عندما أدرك رؤساء وزراء سابقون أن الحروب تهدد "خطراً وجودياً" عليها حتى لو كانت منتصرة، مشيرة إلى استراتيجية بيريز التي فضّلت الاقتصاد والتعاون التنموي رغم أن بلاده كانت أيضاً قوية في ذلك الوقت.