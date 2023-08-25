الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا فروا من مواقعهم

كشف مسؤول في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصدر داخل الجيش الأوكراني، عن إقدام القوات المسلحة الأوكرانية على إعدام 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي رقم 123 بعد محاولتهم الفرار من مواقعهم بالقرب من مقاطعة خيرسون.

وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "بناءً على مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، وردت معلومات تفيد بأن 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي 123، التابع للجيش الأوكراني في خيرسون، تم تنفيذ إعدامهم في 11 أغسطس/ آب بعد محاولتهم الهروب من مواقعهم".

وبين المسؤول أن القيادة العسكرية الأوكرانية قررت إدراج أسماء هؤلاء الجنود في قوائم المفقودين لإخفاء "الجريمة".