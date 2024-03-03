"نقاط ضعف" تعترض ترامب في طريقه إلى البيت الأبيض

كشفت نجاحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في صناديق الاقتراع، عن نقاط ضعف لديه يمكن أن تُعقّد عودته إلى البيت الأبيض، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويعتزم ترامب حسم تفوقه على منافسته الوحيدة نيكي هايلي في يوم "الثلاثاء الكبير"، بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات، في إطار السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

والمقصود بـ"الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي تُعقد فيه الانتخابات التمهيدية، في معظم الولايات الأمريكية.

وفاز ترامب (77 عامًا) في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن، بفضل دعم أنصاره المعروفين بارتدائهم قبعات حمراء، ورفعهم شعار "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

لكن ترامب خسر أيضا في أحيان كثيرة عددًا كبيرًا من أصوات الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي ضرورية لفوزه على الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال الانتخابات، في تشرين الثاني/نوفمبر.

ففي ولايتي نيوهامبشر وكارولاينا الجنوبية، فضّل هؤلاء الناخبون نيكي هايلي إلى حد كبير.

وتعمل هايلي (52 عامًا)، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، على تعزيز صورتها كمرشحة أكثر اعتدالاً، واعدة باستعادة بعض "السلوك الطبيعي" في صفوف المحافظين.

وأكد استطلاع للرأي أجري، السبت الماضي، في كارولاينا الجنوبية، أنّ أنصار هايلي الذي يشكلون نحو 40% من الناخبين، لا يؤيدون ترشيح دونالد ترامب.

واعتبرت أليسا فرح غريفين، مسؤولة الإعلام السابقة لدى ترامب عندما كان في البيت الأبيض، أن ذلك يمثل "تحذيرًا هائلاً".

وقالت خلال مقابلة عبر شبكة "CNN" إن "شخصًا يترشح عمليًا كرئيس سابق - دونالد ترامب - يحصل على 60% من الأصوات و40% ضده؟ هذا ليس انتصارًا فعليًا".