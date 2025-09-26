تنافس أفريقي محموم.. إثيوبيا تدشن أولى خطواتها النووية بخبرات روسية

وقعت روسيا وإثيوبيا يوم الخميس، على وثيقة تدعو إلى تخطيط وبناء محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حسبما ذكرت شركة "روس آتوم" النووية الروسية الحكومية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أليكسي ليخاتشوف مدير الشركة الروسية وأشيبير بلتشا الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، وقعا خطة عمل لبناء وتطوير المنشأة، خلال منتدى للطاقة النووية.

وتدعو الاتفاقية أيضًا إلى تدريب موظفين على تشغيل المحطة وتطوير القطاع النووي.

وقال وزير التعدين في النيجر عثمان أبارشي، في وقت سابق، إن بلاده تريد بناء مفاعلين نوويين بقدرة ألفي ميغاوات بالشراكة مع "روس آتوم".

وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي لديها محطة طاقة نووية عاملة، لكن هناك مفاعلات قيد الإنشاء في مصر.