الرئيس اللبناني يجدد مطالبته بدعم جيش بلاده خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي

العالم

تنافس أفريقي محموم.. إثيوبيا تدشن أولى خطواتها النووية بخبرات روسية

تنافس أفريقي محموم.. إثيوبيا تدشن أولى خطواتها النووية بخبرات روسية
من مراسم توقيع الاتفاقالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

وقعت روسيا وإثيوبيا يوم الخميس، على وثيقة تدعو إلى تخطيط وبناء محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حسبما ذكرت شركة "روس آتوم" النووية الروسية الحكومية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أليكسي ليخاتشوف مدير الشركة الروسية وأشيبير بلتشا الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، وقعا خطة عمل لبناء وتطوير المنشأة، خلال منتدى للطاقة النووية.

وتدعو الاتفاقية أيضًا إلى تدريب موظفين على تشغيل المحطة وتطوير القطاع النووي.

وقال وزير التعدين في النيجر عثمان أبارشي، في وقت سابق، إن بلاده تريد بناء مفاعلين نوويين بقدرة ألفي ميغاوات بالشراكة مع "روس آتوم".

وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي لديها محطة طاقة نووية عاملة، لكن هناك مفاعلات قيد الإنشاء في مصر.

