إسرائيل.. تظاهرات ضد الإصلاح القضائي تزامنا مع احتفالات "يوم الذكرى"
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الثلاثاء في تل أبيب تزامنا مع بدء احتفالات الذكرى الـ75 لتأسيس إسرائيل، في القدس.
ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي، الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو، ويعتبره منتقدوه مناهضا للديمقراطية.
ورفع المحتجون الأعلام الإسرائيلية ورددوا شعار "الديمقراطية" قبل حفل لمغنين شعبيين على غرار ما تشهده مدن أخرى في البلد حيث أقيمت منصات وحفلات موسيقية مفتوحة في الشوارع.
ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الوحدة في كلمة بثّت على شاشة عملاقة في بداية الحفل في القدس.
وقال: "بوحدتنا فقط يمكننا تحقيق أهدافنا، أن نكون متحدين هو أن ندرك أن لدينا شعبًا واحدًا ودولة واحدة وليست لدينا ولن تكون لدينا أرض أخرى".
وأقيم الحفل دون وقوع حوادث رغم مخاوف من أن يعطله نشطاء مناهضون للإصلاح القضائي.
وفي غضون ذلك، يعتزم مؤيدو الإصلاح التجمع مساء يوم الخميس أمام الكنيست.
ومنذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة، التي شكلها نتنياهو في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
وأعلن نتنياهو في الـ27 من شهر آذار/مارس الماضي "تعليق" الإصلاح لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاجات وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم.
وبالنسبة إلى الحكومة، يهدف النص من بين أمور أخرى إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة، بينما يعتقد منتقدو الإصلاح أنه يهدد بفتح الطريق أمام انحرافات استبدادية.