إسرائيل.. تظاهرات ضد الإصلاح القضائي تزامنا مع احتفالات "يوم الذكرى"

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الثلاثاء في تل أبيب تزامنا مع بدء احتفالات الذكرى الـ75 لتأسيس إسرائيل، في القدس.

ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي، الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو، ويعتبره منتقدوه مناهضا للديمقراطية.

ورفع المحتجون الأعلام الإسرائيلية ورددوا شعار "الديمقراطية" قبل حفل لمغنين شعبيين على غرار ما تشهده مدن أخرى في البلد حيث أقيمت منصات وحفلات موسيقية مفتوحة في الشوارع.

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الوحدة في كلمة بثّت على شاشة عملاقة في بداية الحفل في القدس.