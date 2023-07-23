مقتل 4 أشخاص في انفجار أنبوب مياه بمركز تسوق في موسكو

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرة، السبت، بعد انفجار أنبوب يمر عبره ماء ساخن في مركز تجاري في غرب العاصمة الروسية موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن بعض المصابين يعانون من حروق، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المحققين قولهم إنه لم يكن هناك تسرب للأمونيا في الموقع كما كان يشتبه لبعض الوقت.

وأظهر مقطع مصور المركز التجاري وهو مغمور بالمياه، والبخار يتدفق من المدخل. وقال سوبيانين: "نقدم المساعدة الطبية لجميع الضحايا".

وافتُتح المركز التجاري المعروف باسم فريمينا جودا (المواسم) في 2007 ويضم أكثر من 150 متجرا.