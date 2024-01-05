كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تجري مناورات بالذخيرة الحية

أطلقت كوريا الشمالية الجمعة أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيول إلى طلب إخلائهما وإجراء مناورات مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على إحداهما.

وتأتي عملية الإطلاق بعد تحذيرات متكررة من كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون، من استعدادها للذهاب الى الحرب ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

وأصدرت أوامر لسكان الجزيرتين بالإخلاء وعلّقت خدمات العبّارات.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول خلال مؤتمر صحافي، إنّ "كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة اليوم في مناطق جانغسان-غوت في الجزء الشمالي من جزيرة بانغيوندو والمناطق الشمالية من جزيرة يونبيونغ".

وسقطت القذائف في المنطقة العازلة على طول الحدود والتي أنشئت بموجب اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في العام 2018، وانهار في تشرين الثاني/نوفمبر بعد إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس.

وصرحت وزارة الدفاع، "هذا عمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية".