ترامب في مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال)، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس.

ورفعت جيمس، دعوى مدنية بمحكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر/ أيلول ضد ترامب، وأبنائه الثلاثة البالغين تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية، ورفع ترامب، دعوى أيضًا على جيمس، بعد أن تقدمت بتلك الدعوى.