ما العوائق أمام نشر مقاتلات "إف–16" في أوكرانيا؟

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومحللين عسكريين، قولهم إن قائمة المهام الطويلة تعني أن الأمر سيستغرق أشهرًا قبل أن تحلق طائرات "إف – 16" في سماء أوكرانيا، مشيرين إلى أن الطائرات "لن تكون ذات صلة بالهجوم المضاد المقبل".

وصرح مسؤولون أمريكيون بأنهم يأملون في أن يبدأ التدريب في غضون "أسابيع أو أشهر" خارج أوكرانيا في مواقع بأوروبا.

وقال دوج بيركي، المدير التنفيذي لـ"معهد ميتشل لدراسات الفضاء"، إن دخول المقاتلات الأمريكية الصنع إلى ساحات المعركة يعتمد على "الكثير من الأشياء المشروطة"، بما في ذلك الجدول الزمني للتدريب وموافقة الدول المانحة على التخلي عن بعض مخزونها من المقاتلات.

كما صرح مارك كانسيان، الخبير الدفاعي في "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية"، بأن الأمر قد يستغرق "ستة أشهر على الأقل، إن لم يكن في الواقع عامًا".

وفي المقابل، ذهب بيركي إلى أبعد من ذلك، وتوقع أن تحدث عملية التدريب في غضون شهر إذا تم الضغط على الطيارين الأوكرانيين، لكنه حذَّر من أن التدريب على الصيانة سيستغرق وقتًا أطول.

ورأت صحيفة "ذا هيل" في تقريرها، أن العقبة الكبرى أمام نشر مقاتلات "إف – 16" في الحرب الأوكرانية ستكون مسألة ما إذا كانت الدول الأوروبية مستعدة للتخلي عن طائراتها "دون التزامات من الولايات المتحدة بإعادة ملء مخزونها."