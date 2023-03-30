البحرين تحكم بسجن متهمين بإهانة "أسس العقيدة الإسلامية"

قضت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة عام، على أشخاص متهمين بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء.

وقضت المحكمة الجنائية الرابعة بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة، بحسب ما كشف عنه نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، وأوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبحسب بيان رسمي: "تلقت النيابة العامة بلاغا من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بقيام المتهمين الثلاثة وهم أعضاء "بجمعية التجديد الثقافيـة" بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت تكذيبا لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية".

ووفق البيان: "استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة..".

وأكدت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع وذلك على أسس احترام عقائد الغير والحق في ممارسة الشعائر الدينية.