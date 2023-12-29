إصابات إثر هجوم صاروخي روسي على محطة مترو في كييف
أعلن حاكم العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، أن مبنى محطة مترو لوكيانوفسكايا تعرَّض لأضرار بسبب هجمات صاروخية روسية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى .
وكتب كليتشكو على قناته على تطبيق "تلغرام" أن "الانفجار ألحق أضرارًا بمبنى محطة مترو لوكيانوفسكايا، والمحطة تعمل كملجأ، وستمر القطارات عبر المحطة دون توقف".
كما سقط، بحسب عمدة كييف، 7 جرحى نتيجة القصف.
وأوضح كليتشكو: "قدَّم الأطباء المساعدة لرجلين على الفور داخل المحطة، وتم نقل بقية الجرحى إلى مستشفيات العاصمة".
وفي كييف أيضًا أعلن رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، سيرجي بوبكو، صباح الجمعة، أن حطام عدد من الصواريخ الروسية التي تم إسقاطها سقط في منطقتي بودولسك، وسفياتوشينسكي، في كييف، وأدى إلى اشتعال النيران في مبنى متعدد الطوابق.