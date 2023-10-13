ما بين بايدن وترامب.. كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع الصراعات الدولية؟

ووفقا للصحيفة، كان رد بايدن على الأزمة الإسرائيلية قويا، وحظي بالثناء على موقفه الثابت، إلا أن سجلات ترامب في ما يتعلق بإسرائيل، على الرغم من تصريحاته المثيرة للجدل، كانت مفضلة بشكل كبير من قبل الإسرائيليين. فقد أدت إجراءاته، مثل الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك، وتيسير "اتفاقيات إبراهيم"، إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، كما أتاحت هذه الاتفاقيات أيضًا تعزيز مقاومة تلك الدول لإيران، مع توصيات مقترحة لشراء أسلحة من الولايات المتحدة.

حرب غزة

وتثار تساؤلات حول ما إذا كانت حماس ستجرؤ على بدء الهجوم لو كان ترامب في منصبه، لكن وجهة نظر أخرى تشير إلى أن التفويض المطلق الممنوح لنتنياهو ربما جعل الهجوم أكثر احتمالا. ويسلط هذا الانقسام الضوء على الاختلاف الرئيسي في كيفية تعامل الجمهوريين والديمقراطيين مع إيران، الممول الرئيسي لحماس، وفق الصحيفة.

وبمقارنة بين أداء الرئيسين الأمريكيين، أشارت الصحيفة إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم في عهد أوباما، وإعادة فرض العقوبات عليها، في حين واجه بايدن انتقادات بسبب إفراجه عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة، في صفقة تبادل سجناء مع إيران، مثيرا المخاوف بشأن التمويل المحتمل لحماس.