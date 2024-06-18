خبراء: برنامج اليمين المتطرف الفرنسي يجسد "الفصل العنصري"

استجابة للهجرة والبطالة

وأوضح كامو، أن الحزب اليميني المتطرف يزعم أن تطبيق ذلك المبدأ استجابة للهجرة والبطالة والقوة الشرائية للفرنسيين وسداد الديون.. لقد تم نشر العديد من الأفكار الخاطئة بهدف واحد: فصل الأجانب، حتى ثنائيي الجنسية عن أولئك الذين لديهم جواز سفر فرنسي - فرنسي.

وأشار إلى أنه في عام 2024، يظل "التفضيل الوطني"، الذي وضعه الفاشيون في ثمانينيات القرن الماضي، العنصر المركزي في برنامج التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى.

ووفقاً لبرنامجها الرئاسي، ترغب زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان في إدراج "الأولوية الوطنية في بعض المجالات" في الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على العمل والسكن، وذلك من خلال إضافة "مؤسسة العقوبات الجنائية أو الإدارية".

وتابع: "بالتالي، سيضطر صاحب العمل والمالك إلى اختيار فرنسي، وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات، وهو تهديد مقرون بإجراءات أخرى، منها تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية و"طرد الأجانب العاطلين عن العمل منذ عام"؛ لإفراغ فرنسا من مهاجريها".

حججاً لا قيمة اقتصادية لها

وبهدف تبرير استراتيجيته، يُورد حزب التجمع الوطني حججاً لا قيمة اقتصادية لها، منها الإسكان الاجتماعي، إذ أشارت مارين لوبن إلى أنه من الضروري إخلاء العائلات الأجنبية، معربة عن رغبتها، في عام 2022، في "إعادة طرح 620 ألف وحدة سكنية اجتماعية يشغلها أجانب"، وهو رقم لا يتوافق مع أي بيانات رسمية، وفقا للمحلل السياسي الفرنسي.

وحسبما يقول الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية أنتوني إيدو، لـ"إرم نيوز"، فإن "معظم الدراسات تشير إلى أن الهجرة ليس لها أي تأثير على متوسط الراتب أو توظيف الفرنسيين".

وفيما يتعلق بالتوظيف، قال إيدو إن حزب التجمع الوطني يعيد في الواقع تكرار العبارة القديمة "مليون عاطل عن العمل هو مليون مهاجر أكثر من اللازم، موضحاً أنه بالإضافة إلى كون الحزب معادٍ للأجانب، فإن هذه الحجج ليس لها أي قيمة اقتصادية؛ لأن معظم الدراسات تشير إلى أن الهجرة ليس لها أي تأثير على متوسط الراتب أو توظيف المواطنين.