مودي يعرب عن دعم الهند لتوسيع مجموعة "بريكس"

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم الأربعاء، عن دعمه لتوسيع مجموعة "بريكس" التي تضم أربع دول في الوقت الحالي، في حين أبدت عدة بلدان رغبتها في الانضمام إلى التكتل.

وقال مودي في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تنعقد في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، بين 22 و24 من آب أغسطس الجاري، إن الهند تدعم مسألة توسيع التكتل دعما كاملا.

وتابع رئيس الوزراء الهندي، أن بلاده تتطلع لأن تقوم المجموعة بـ"خطوة التوسيع" عن طريق التوافق.

ويعد توسيع "بريكس" من بين القضايا المثارة في قمة جوهانسبورغ، في حين يضم التكتل حاليا أربع دول هي الصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ويجري النظر إلى مسألة توسيع التكتل بكثير من الحذر، وسط مخاوف من أن يحدث التوسع "شرخا"، فيصبح الاتفاق على الإجراءات والقرارات أكثر تعقيدا، بسبب كثرة الأعضاء وتضارب المواقف.

في الجهة الأخرى، ثمة من ينظر إلى خطوة التوسيع بمثابة فرصة من أجل زيادة زخم المجموعة وامتدادها، حتى تمثل عددا أكبر من سكان العالم واقتصادهم.

ويقدم بنك التنمية الجديدة الذي أقيم تحت مظلة مجموعة "بريكس" قروضا لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية في عدد من الدول غير الأعضاء، وصلت إلى 33 مليار دولار.