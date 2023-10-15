ما تحديات الاجتياح الإسرائيلي البري المرتقب لقطاع غزة؟

مع إعلان إسرائيل استعدادها لتوغل بري عسكري كبير في غزة، واستدعائها أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، تساءل خبراء إلى أي مدى سيقوم أفراد الجيش الإسرائيلي بالتوغل في هذا القطاع؟ وإلى متى سيصمدون هناك؟.

ووفق تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز"، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تشتبك فيها إسرائيل مع حركة حماس في غزة، منذ سيطرة الأخيرة على القطاع في عام 2007.

وقالت المجلة الأمريكية إن الاشتباكات السابقة كانت محدودة نسبيًا، إذ اقتصرت على الغارات الجوية المستهدفة للبنية التحتية والأفراد في غزة، مع هجمات برية متفرقة فقط.