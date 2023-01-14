تحذيرات من انعكاسات سياسة حكومة نتنياهو الداخلية على أهدافه الإقليمية

حذَّر تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، من أن تؤدي السياسة الداخلية للحكومة الإسرائيلية التي شكلها بنيامين نتنياهو مع شركائه في الأحزاب اليمينية، إلى إحباط أهداف نتنياهو الدبلوماسية، التي تتمثل بوقف برنامج إيران النووي وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية.

وجاء في التقرير، أن "السياسات الداخلية لحكومة نتنياهو ستعود بالضرر على أهدافه الخارجية"، مشيرًا إلى أن "هناك فجوة كبيرة بين أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي الإقليمية وسياسته الداخلية".

وقال إنه "بات من الواضح وجود تنافر كبير بين رؤية نتنياهو المتفائلة لعلاقات إسرائيل الخارجية وخطط حكومته لتغيير البلاد من الداخل"، مبينًا أن "خطط وزراء الحكومة الإسرائيلية ستعود بالضرر على نتنياهو"، موضحًا أن "وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، الذي يعتبر الدبلوماسي الأقرب لنتنياهو وصل لواشنطن، الأسبوع الماضي، في أول زيارة له لبحث الأهداف الأساسية للحكومة الإسرائيلية بشأن إيران والسلام الإقليمي".

وأشار إلى أن "نتنياهو كلف ديرمر بأهم الملفات الإستراتيجية المتعلقة بإيران والسلام الإقليمي والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، الأمر الذي جعله وزير الخارجية الفعلي"، مبينًا أن "نتنياهو شكل فريقه الخاص لتحقيق أهدافه الخارجية"، منوهًا إلى أنه "مقابل ذلك أحاط نتنياهو شريكيه الجديدين عديمي الخبرة والمتطرفين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، بأغلبية ساحقة من وزراء الليكود المروضين والمنضبطين، مما يضمن أن القرارات السياسية الرئيسة ستكون تحت سيطرته الحصرية".