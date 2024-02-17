زيلينسكي يوضح أسباب سقوط أفدييفكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قرار انسحاب قوات بلاده من مدينة أفدييفكا تم اتخاذه لإنقاذ أرواح الجنود والمواطنين.

وكانت مدينة أفدييفكا إحدى المناطق المحصنة الرئيسة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب دونيتسك.

ورأى زيلينسكي في تصريحات للصحفيين في مؤتمر ميونيخ الأمني، القرار بأنه "قرار منطقي وعادل ومهني للغاية لإنقاذ حياة الأوكرانيين.. هذا هو القرار الصحيح، ألا نكون محاصرين، لقد تم اتخاذ القرار بالانسحاب إلى خطوط أخرى".

وكان القائد العام للقوات الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أعلن سحب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا، والانتقال إلى وضعية الدفاع.

وكتب سيرسكي على صفحته عبر موقع "فيسبوك": "بناءً على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة، والانتقال إلى وضعية الدفاع".