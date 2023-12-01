تقرير: التفوق العسكري لواشنطن مرهون بتفعيل الذكاء الاصطناعي

يُقدم الذكاء الاصطناعي حلولًا، أصبحت حقيقية، لتطوير الأسلحة والمعدات المستخدمة من قبل الجيوش، علاوة على القدرة على توفير خدمات لوجستية أكثر ذكاء أيضًا.

وبحسب تقرير لمجلة "فورين أفيرز"، أصبح لزامًا على الجيش الأمريكي وحلفائه التسريع في عمليات الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة للتقدم بخطوة دائمًا على غيره من الجيوش المنافسة.

ورغم أن الولايات المتحدة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتعامل مع الطائرات بدون طيار التي صممتها شركة شيلد، منذ عام 2002، إلا أن التوسع في هذا الاستخدام كان يصطدم دومًا بقلق العديد من المسؤولين والمشرعين من مخاطر هذا الذكاء، ومؤديًا إلى التوقف مؤقتًا عن التطوير.