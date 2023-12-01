تقرير: التفوق العسكري لواشنطن مرهون بتفعيل الذكاء الاصطناعي
يُقدم الذكاء الاصطناعي حلولًا، أصبحت حقيقية، لتطوير الأسلحة والمعدات المستخدمة من قبل الجيوش، علاوة على القدرة على توفير خدمات لوجستية أكثر ذكاء أيضًا.
وبحسب تقرير لمجلة "فورين أفيرز"، أصبح لزامًا على الجيش الأمريكي وحلفائه التسريع في عمليات الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة للتقدم بخطوة دائمًا على غيره من الجيوش المنافسة.
ورغم أن الولايات المتحدة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتعامل مع الطائرات بدون طيار التي صممتها شركة شيلد، منذ عام 2002، إلا أن التوسع في هذا الاستخدام كان يصطدم دومًا بقلق العديد من المسؤولين والمشرعين من مخاطر هذا الذكاء، ومؤديًا إلى التوقف مؤقتًا عن التطوير.
وببساطة، يحتاج البنتاغون إلى تسريع، وليس إبطاء، اعتماده للذكاء الاصطناعي المسؤول، بالتزامن مع جهود الصين المتنامية في هذا المجال، التي قد تساعدها على زيادة وتيرة عملياتها في مجال الحرب السيبرانية بشكل خطير، وفق المجلة الأمريكية.
وقالت "فورين أفيرز": "إذا لم تفعل ذلك، فقد تفقد واشنطن التفوق العسكري الذي يضمن مصالح الولايات المتحدة، وأمن حلفائها وشركائها، والنظام الدولي القائم على القواعد".
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم إضافات مهمة عسكريًا، علاوة على استخدامه في مجال صيانة أنظمة الأسلحة المعقدة، من السفن إلى الطائرات المقاتلة، مثل جمع البيانات من أجهزة استشعار النظام الأساسي، والتنبؤ بموعد ونوع الصيانة التي ستزيد من جاهزية هذه المعدات، وطول عمرها مع تقليل التكاليف، كما يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بأن يمنح واشنطن فهمًا أفضل لما قد يفكر فيه خصومها المحتملون، خاصة القادة في بكين.
وعلى الصعيد الأمني، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة وتسهيل عمل المحللين العسكريين في تنفيذ أعمال الفحص والبحث والتحديد، وحتى إصدار التنبيهات لآلاف الصور ومقاطع الفيديو في غضون وقت قياسي، وفق المجلة.
وتابعت: "كما يمكن أن يدعم الذكاء الاصطناعي العمليات العسكرية على الأرض من خلال التعامل مع تشويش العدو على شبكات القيادة والسيطرة، وتمكين الأفراد من السيطرة على مهام متعددة في وقت واحد بأسلوب يوفر في القوى البشرية المطلوبة، دون الإضرار بفعالية العمليات القتالية".
وفي صراع مستقبلي محتمل مع الصين بشأن تايوان، سيوفر الذكاء الاصطناعي ميزة أقل كلفة وخطرًا تمكن القوات الأمريكية من تعزيز منصاتها المأهولة، مثل المقاتلات وقاذفات القنابل والسفن والغواصات، بأعداد كبيرة من الأنظمة غير المأهولة الرخيصة نسبيًا، ويساعد في معالجة العيب النسبي الذي ينجم عن سهولة حشد الصين لقواتها، ويُعقد عملياتها بشكل أكبر، وفق تقرير المجلة.
ولفت التقرير إلى خطورة الذكاء الاصطناعي، الذي لا غنى عنه لأمن الولايات المتحدة في المستقبل، المتمثلة بتسريع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وإمكانية أن يؤدي إلى تمكين الهجمات الإلكترونية الآلية بسرعات الآلة أيضًا.
وخلُص التقرير إلى ضرورة أن يقوم صناع السياسة الأمريكية بتنفيذ أساليب أفضل لتسريع اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن ضمان السلامة، وبخلاف ذلك، فإن الأمريكيين يخاطرون بالوقوع في عالم مليء بمخاطر الذكاء الاصطناعي المتصاعدة، وتراجع قوة الولايات المتحدة ونفوذها.
المصدر: مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية