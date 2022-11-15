إضراب واسع للتجار في إيران في ذكرى "احتجاجات البنزين"

شهد العديد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران، الثلاثاء، إضرابًا نفذه أصحاب المتاجر وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات شعبية عُرفت بـ"ثورة البنزين" التي وقعت عام 2019.

وأظهرت مقاطع فيديو إضراب أصحاب المتاجر في مدن مختلفة من بينها العاصمة طهران ومحافظة جيلان وكردستان وشيراز.

وكان من بين الأسواق التي أضربت عن العمل "بازار طهران" أحد أهم وأكبر الأسواق التجارية والاقتصادية في إيران.

وهتف أصحاب المتاجر في بازار طهران بشعارات مناهضة للنظام من بينها "الموت للدكتاتور" في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.