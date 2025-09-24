الأمم المتحدة تحلّ لغز "سلم ترامب" (فيديو)

تعتقد الأمم المتحدة أنها حلت اللغز وراء توقف السلم المتحرك فجأة بعد فترة وجيزة من صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه أمس الثلاثاء.

ورجحت أن يكون مصور الفيديو الخاص بترامب فعل آلية الأمان بطريق الخطأ ليتوقف السلم المتحرك، بحسب رويترز.

وشكا ترامب مازحا من الواقعة خلال خطابه أمام قادة العالم بعد أن تعطلت شاشة القراءة، التي يظهر عليها نص الخطاب، عن العمل أيضا.

وقال أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، وسط ضحكات البعض "هذان هما الشيئان اللذان حصلت عليهما من الأمم المتحدة- السلم المتحرك السيئ وشاشة القراءة السيئة".

ومع ذلك، لم تكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت مرحة بالقدر نفسه.

فقد نشرت تغريدة على موقع إكس قالت فيها "إذا كان شخص ما في الأمم المتحدة قد أوقف السلم المتحرك عمدا بينما كان الرئيس والسيدة الأولى يصعدان عليه، فيجب طرده والتحقيق معه فورا".

وعزا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأمر إلى أن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك أشارت إلى أنه "توقف بعد تفعيل آلية الأمان المدمجة في الدرجة العليا في السلم المتحرك".

وقال إن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يسير إلى الوراء على السلم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وأضاف دوجاريك في بيان "ربما يكون مصور الفيديو قد فعل آلية الأمان عن غير قصد.. آلية الأمان مصممة لمنع وقوع الأشخاص أو الأشياء ".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق على النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة.