ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن "تدمير" قوارب فنزويلية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة دمرت قاربا فنزويليا ثالثا، مؤكدا لصحافيين: "في الواقع، قضينا على ثلاثة قوارب، وليس اثنين، لكنكم رأيتم اثنين".

وكان ترامب يتحدث عن الضربتين اللتين نفذتهما القوات الأمريكية ضد قوارب تقول واشنطن إنها تُستخدم لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة مادورو يتهم واشنطن بالإعداد لـ"عدوان عسكري" على فنزويلا

وقال ردا على صحافي سأله عن الرسالة التي يريد توجيهها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "توقفوا عن إرسال المخدرات إلى الولايات المتحدة".

ولم تُقدم الحكومة الأمريكية مزيدا من التفاصيل حول الموقع الدقيق أو تاريخ هذه الضربة الثالثة.

أخبار ذات علاقة ترامب: قتلنا 3 "إرهابيين" في ضربة جديدة بفنزويلا

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، تُعرف باسم "كارتل الشمس" لكن وجودها موضع جدل.

من جانبه، وصف مادورو الاتهامات الأمريكية بأنها "أكاذيب"، وقال الاثنين إن بلاده تتعرض "لعدوان عسكري مستمر وهي مخولة بالرد بموجب القانون الدولي" وستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن نفسها".