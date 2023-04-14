تقرير عبري: حزب الله يسعى إلى الحصول على صواريخ "ياخونت" الروسية

كشف تقرير لموقع "والا" العبري، اليوم الجمعة، عن مساعي حزب الله اللبناني للحصول على صواريخ "ياخونت" الروسية الموجودة في سوريا، وذلك في إطار تعزيز الحزب لقدراته الصاروخية لأي مواجهة محتملة ضد إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل مثل هذه الصواريخ "كاسرة للتوازن" العسكري، خاصة أنها تهدد بوارجها الحربية القريبة من السواحل اللبنانية، علاوة على أنها قادرة على ضرب منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، حيث يصل مداها إلى 300 كيلو متر.

وقال التقرير العبري إن "تقديرات النظام الأمني الإسرائيلي تشير إلى أن التغيرات في الشرق الأوسط، والتقارب بين إيران وروسيا، يمكن أن تجعل حصول الحزب اللبناني على هذا النوع من الصواريخ ممكنًا".