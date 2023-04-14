تقرير عبري: حزب الله يسعى إلى الحصول على صواريخ "ياخونت" الروسية
كشف تقرير لموقع "والا" العبري، اليوم الجمعة، عن مساعي حزب الله اللبناني للحصول على صواريخ "ياخونت" الروسية الموجودة في سوريا، وذلك في إطار تعزيز الحزب لقدراته الصاروخية لأي مواجهة محتملة ضد إسرائيل.
وتعتبر إسرائيل مثل هذه الصواريخ "كاسرة للتوازن" العسكري، خاصة أنها تهدد بوارجها الحربية القريبة من السواحل اللبنانية، علاوة على أنها قادرة على ضرب منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، حيث يصل مداها إلى 300 كيلو متر.
وقال التقرير العبري إن "تقديرات النظام الأمني الإسرائيلي تشير إلى أن التغيرات في الشرق الأوسط، والتقارب بين إيران وروسيا، يمكن أن تجعل حصول الحزب اللبناني على هذا النوع من الصواريخ ممكنًا".
وأوضح التقرير العبري أن "الحزب حصل على صواريخ ساحلية تشكل خطورة على المنطقة، ويمكن اعتبارها تهديدًا حقيقيًا للسفن والحفارات"، في إشارة إلى صعوبة أي مواجهة عسكرية مقبلة بين حزب الله وإسرائيل.
وبحسب التقرير، فإن "وزير الدفاع يوآف غالانت تلقى في آخر تقييم جهود حزب الله المدعومة من إيران وسوريا للحصول على أسلحة متطورة للساحة البحرية، إضافة لسعيه للحصول على صواريخ أرض - جو لتهديد السفن البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي".
ولفت التقرير العبري إلى أن "الجيش الإسرائيلي كثف، خلال الشهر الماضي، مهامه لجمع المعلومات عن أنشطة الحزب اللبناني في الساحة البحرية، خاصة في ظل زيادة المخاوف من هجوم عسكري للحزب عبر البحر".
وبين التقرير أن "حزب الله أقام تحالفًا مع إيران وفصائل فلسطينية لتنسيق العمليات ضد إسرائيل في عدة ميادين، كما حدث في الأسابيع الماضية"، مشيرًا إلى أن الحزب سلّح نفسه بأسلحة متطورة تم نقلها من إيران وسوريا.