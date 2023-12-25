الصين تدعم موظفين من شركة "فيفو" للهواتف الذكية اعتقلا في الهند

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين ستقدم الحماية والمساعدة القنصلية لموظفين صينيين من شركة "فيفو" لصناعة الهواتف الذكية اعتقلتهما السلطات الهندية، وإنها تحث الهند على عدم التمييز ضد الشركات الصينية.

وقالت المتحدثة ماو نينغ في مؤتمر صحفي اعتيادي "الحكومة الصينية تدعم بقوة الشركات الصينية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

واعتقلت الوكالة الهندية لمكافحة الجرائم المالية الأسبوع الماضي اثنين من الموظفين البارزين في وحدة "فيفو" في الهند في خطوة تعهدت الشركة بالطعن عليها قضائيا.