الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعًا طارئًا على وقع هجوم إيراني وشيك

الصحيفة نوهت إلى أن مسؤولا أمريكيا كان قد أكد في وقت سابق اليوم، أن هناك توقعات بأن يأتي الرد الانتقامي الإيراني الليلة، وأن طهران ستشن هجومًا من داخل أراضيها باتجاه إسرائيل.

وأكد المصدر، أن ثمة حالة من القلق الشديد بشأن إمكانية قيام إيران بشن حرب واسعة النطاق ضد إسرائيل، وأن هناك احتمالات كبيرة أن تبدأ إيران هجومها الليلة أو فجر الأحد.

وتابع أن إيران قد تشن الهجوم من أراضيها ضد أهداف إسرائيلية بمشاركة أذرعها في العراق وسوريا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع عن إسرائيل وستحاول مواجهة الهجمات الإيرانية المحتملة.

الجيش الإسرائيلي مستعد لكافة السيناريوهات

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الجيش أعلن أنه مستعد لجميع السيناريوهات المحتملة، ويحلل معلومات استخبارية على صلة بهجوم إيراني محتمل، من داخل إيران أو عبر أذرع طهران المختلفة بالمنطقة.

وتابعت أن قوات كبيرة منتشرة في جميع أنحاء إسرائيل وأن الجيش أعلن حظر الأنشطة التعليمية وغير ذلك من الإجراءات، ومع ذلك، يحاول الجيش أن يوجه رسائل طمأنة للإسرائيليين منعًا لدخولهم في حالة ذعر.

وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء السبت، ووعده بأن إسرائيل "يمكنها الاعتماد على الدعم الأمريكي الكامل".

وأبلغه أن واشنطن "ستدافع عن إسرائيل أمام أي هجوم إيراني مباشر أو عبر أذرع طهران في المنطقة".

وأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اتصالا بنظيره الإسرائيلي تساحي هانغبي، وتعهد بأن الالتزام الأمريكي تجاه أمن إسرائيل ثابت، وقال مجددًا إنه "التزام من حديد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض تعليمات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية على صعيد الجبهة الداخلية، منها منع التجمعات الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد بدءا من الليلة وحتى الساعة 23:00 في اليوم التالي.

كما تقرر وقف النشاطات التعليمية والنزهات المختلفة، كما تطال التعليمات وقف النشاطات الرياضية.