إسرائيل ترفض تمديد إقامة مسؤول أممي رفيع المستوى

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، عن عدم تمديد تأشيرة إقامة لرئيس مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في قطاع غزة جوناثان ويتال، وذلك على خلفية ما وصفه بسلوكٍ "متحيّز".

وقال ساعر في منشور أوردته صحيفة "معاريف" العبرية: "لكل خدعة حدود. عقب السلوك المتحيز الذي شوّه الحقائق، وقدم تقارير كاذبة، وانتهك قواعد الحياد الخاصة بالأمم المتحدة".

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وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، "بناءً على توصية الجهات المهنية، أصدرت تعليماتي بعدم تمديد تأشيرة إقامة جوناثان فيتول. إسرائيل لن تتعاون مع من يروّج الأكاذيب عنها"، على حد تعبيره.