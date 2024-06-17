التلغراف: فرنسا على حافة صراع أهلي.. و"شرارة واحدة" قد تُشعلها

وقالت الصحيفة: بعد أن انقلبت السياسة الفرنسية بسبب قرار إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد فوز "حزب التجمع الوطني" اليميني المتشدد بأكثر من ثلث الأصوات في الانتخابات الأوروبية، أصبحت السياسة الفرنسية الآن في حالة من الفوضى، وقد اختار ماكرون عمدا أقصر جدول زمني متوافق دستوريا، إذ من المقرر أن تعقد الجولة الأولى في 30 يونيو/حزيران، وجولة الإعادة في السابع من يوليو/تموز.

وأضافت أن حالة من التحدي والعداء والشك تسود بين الخصوم، ولكنها أيضا تسود بين ما يسمى بالحلفاء الذين أجبرتهم الظروف على الدخول في تحالفات غير طبيعية. والأحزاب التي انتهت للتو من التنافس على الناخبين في نظام التمثيل النسبي، تواجه الآن منافسة على الفوز بالأغلبية، وقد أمضت الأسبوع الماضي وهي تعمل على تشكيل التحالفات بصورة محمومة.

اندمج تحالف اليسار والخضر، الذي أطلق على نفسه اسم "الجبهة الشعبية الجديدة"، تحت قيادة حزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلينشون، وقد تركزت حملته الانتخابية الأوروبية على غزة في محاولة صريحة لكسب أصوات الشباب والضواحي.