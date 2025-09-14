رومانيا تستدعي السفير الروسي بعد خرق مسيّرة أجواءها

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية الأحد أنه تم استدعاء السفير الروسي في بوخارست بعد خرق مسيّرة روسية أجواء البلاد خلال هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية اوانا تويو لشبكة "ديجي 24" الخاصة إن السفير فلاديمير ليبايف استُدعي للحضور إلى الوزارة مساء الأحد "للتعبير بصورة واضحة عن احتجاج رومانيا" على الحادث.

ونددت رومانيا بشدة الأحد بخرق مسيّرة روسية مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا في اليوم السابق معتبرة أن تحركات موسكو تمثل "تحدياً جديداً" لأمن البحر الأسود، بعد أيام من خرق مسيّرات روسية أجواء بولندا.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية في بيان أن الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "تدين بشدة أعمال روسيا الاتحادية غير المسؤولة، وترى أنها تمثل تحدياً جديداً للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود".

أخبار ذات علاقة أدانت اختراق مجالها الجوي.. رومانيا تحذر من تفجير الوضع في البحر الأسود

وأضافت أن "مثل هذه الحوادث تظهر عدم احترام روسيا الاتحادية للقانون الدولي".

وأوضح البيان أن المسيّرة من طراز "جيران" التي تستخدمها روسيا في هجماتها على أوكرانيا.

وكانت رومانيا أعلنت مساء السبت أن مسيّرة انتهكت مجالها الجوي أثناء هجوم روسي على منشآت أوكرانية.

ووقع الخرق بعد أربعة أيام من تحليق 19 مسيرة روسية في سماء بولندا، في حادثة غير مسبوقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ومنذ ذلك الحين، تلزم بولندا ودول حلف شمال الأطلسي التي لها وجود عسكري على أراضيها حالة تأهب قصوى.

وأرسلت رومانيا، العضو في الناتو، مساء السبت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 لمراقبة الأجواء.