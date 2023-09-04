رومانيا تنفي استهداف أراضيها بطائرات روسية مسيرة

نفت رومانيا، الإثنين، تعرضها لهجوم بواسطة طائرات روسية مسيرة، وذلك ردًّا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأوكراني، أكد فيها امتلاك بلاده أدلة على استهداف روسيا للأراضي الرومانية.

وأكدت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو الإثنين، أن بلادها لم تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة روسية أو لحطام ناجم عنها في ضربة جوية خلال الليل على ميناء أوكراني على الجانب الآخر من نهر الدانوب.