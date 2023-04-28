بوتين يأمر بإنشاء متاحف مخصصة للحرب في أوكرانيا

وأضاف بوتين أنه يجب على السلطات المعنية كجزء من مبادرة المتاحف أن تنظر في كيفية "نقل القطع والمشغولات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة" من أجل عرضها.

ولفت إلى أنه على الحكومة النظر أيضا في إدخال دروس خاصة بتاريخ العملية العسكرية إلى "المناهج التعليمية".

وتحوي روسيا عددا لا يحصى من المتاحف والمعارض المخصصة لبطولاتها خلال الحرب العالمية الثانية.