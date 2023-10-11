أردوغان: الرد الإسرائيلي على حماس في غزة "مذبحة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الحصار والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة ردًا على هجوم حركة حماس هو رد غير متناسب يصل إلى حد "المذبحة".

ومع عرض أنقرة الوساطة، أجرى أردوغان ووزير الخارجية التركي اتصالات مع قوى إقليمية ومع الولايات المتحدة وغيرها، لكن المبعوث الإسرائيلي لدى أنقرة قال إن من السابق لأوانه مناقشة الوساطة.

وفي كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في البرلمان، قال أردوغان إنه حتى الحرب لها "أخلاق"، لكن التصعيد منذ مطلع الأسبوع انتهك ‬‬هذه الأخلاق "بشكل خطير‭‭ ‬‬للغاية".

وتابع: "إن منع الناس من الحصول على احتياجاتهم الأساسية وقصف الأماكن التي يعيش فيها المدنيون -أو باختصار إدارة صراع باستخدام كل أنواع الأساليب المخزية- ليس حربًا، إنها مذبحة"، في إشارة إلى قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن غزة وتدمير البنية التحتية.