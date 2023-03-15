إطلاق سراح ناشطة إيرانية بعد أكثر من 4 سنوات وراء القضبان

أفرجت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عن الناشطة والصحفية سبيدة غوليان بعد أكثر من أربع سنوات في السجن، وفق ما أعلنت الأخيرة على حساباتها على الشبكات الاجتماعية.

وأوقفت غوليان (28 عاماً) التي تعد من أبرز النساء المحتجزات في إيران، والتي يعتبرها الناشطون سجينة سياسية، للمرة الأولى في العام 2018 بعد دعمها احتجاجاً عمالياً في غرب إيران.

ثم أُطلق سراحها لفترة وجيزة بكفالة، لكنها احتجزت مجدداً في كانون الثاني/يناير 2019 بعدما حكم عليها بعقوبة بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وأصبحت في السجن، من خلال رسائل موجهة إلى داعميها، صوتاً قوياً ضد الانتهاكات التي تقول إن النساء يتعرضن لها في السجون الإيرانية.