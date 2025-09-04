الدب الروسي يتحرك.. "الضمانات الأوروبية" تدفع موسكو نحو الحسم العسكري

كشف دبلوماسي روسي بارز، أن رفض بلاده للضمانات الأمنية الأوروبية، ليس تحولاً مفاجئاً في استراتيجية موسكو، بل تتويج لمسار طويل من خيبات الأمل السياسية.

وقال الدبلوماسي الروسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالمضي في الحسم العسكري في أوكرانيا لم يكن وليد اللحظة أو خياراً عاطفياً، بل نتيجة فشل جميع المسارات السياسية السابقة، من اتفاقية مينسك وصولاً إلى المفاوضات الجارية حتى المحاولات الأوروبية الأخيرة.

ولفت إلى أن موسكو طرحت مراراً قضية الضمانات الأمنية على طاولة الغرب، لكن هذه المطالب قوبلت بتجاهل وسخرية في الإعلام الأوروبي؛ ما جعل القيادة الروسية تعتبر أن الخيار العسكري هو الطريق الوحيد لحماية الأمن القومي.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن اتفاق إسطنبول في أبريل/نيسان عام 2022 كان يمثل "فرصة حقيقية لإنهاء النزاع"، لكن التدخل الغربي - وعلى رأسه زيارة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى أوكرانيا- دفع كييف إلى الانسحاب من المفاوضات والاستمرار في القتال.

وأكد أن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض غيّر طبيعة الموقف الغربي، خاصة أن واشنطن بدأت تنسحب تدريجياً من الملف الأوكراني بعد أن أعلن ترامب أن هذه الحرب ليست حربه، بل حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وجدد الدبلوماسي الروسي التزام موسكو بالمشاركة بأي مفاوضات تستند إلى استسلام أوكرانيا، وتطبيق ما جاء في اتفاق إسطنبول، مشدداً على أن أي حلول أخرى باتت مستحيلة.

وفتحت التصريحات الروسية الأخيرة جبهة جديدة من التصعيد السياسي تجاه أوروبا، بعدما حذرت موسكو من أن الضمانات الأمنية التي تسعى كييف للحصول عليها من الأوروبيين تشكل "خطراً" على القارة بأسرها.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شددت على أن بلادها لن تناقش أي تدخل أجنبي في أوكرانيا، وأن أي صيغة من هذا النوع ستكون مرفوضة تماماً، وستقوض الأمن الأوروبي بدلاً من تعزيزه.

وجاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع قمة "تحالف الراغبين" في باريس، والتي طرحت فكرة نشر قوات أوروبية داخل الأراضي الأوكرانية كجزء من أي تسوية مستقبلية مع روسيا.

وخلال هذه القمة، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح كييف مظلة سياسية جديدة، مؤكداً أن أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية فور توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب.

وفي الوقت ذاته، شكك ماكرون في جدية روسيا بالانخراط في أي عملية سلام حقيقية، مستشهداً بما وصفه بتناقض تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين حتى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستعداد للحل الدبلوماسي.