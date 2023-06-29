سفير روسيا بسويسرا يرفض استضافة جنيف لقمة سلام حول أوكرانيا
قال سفير روسيا في سويسرا، إن موسكو لا يمكنها قبول استضافة جنيف أي قمة سلام تتعلق بأوكرانيا بعد انضمامها إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو.
وأضاف أن سويسرا فقدت سمعة الحياد التي كانت تتمتع بها.
واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر في خطاب ألقاه أمام البرلمان السويسري، أن تقوم جنيف بدور الوسيط.
وفي مقابلة مع صحيفة لو تومب السويسرية نُشرت الخميس، قال السفير الروسي سيرغي غارمونين إن روسيا لن تقبل استضافة مثل هذه القمة في سويسرا التي تستضيف عادة محادثات رفيعة المستوى بين قوى متنازعة.
وقال غارمونين: "أمر تمثيل ووساطة سويسرا غير وارد... فقدت سويسرا للأسف مكانتها كدولة محايدة، ولم تعد قادرة على القيام بدور الوسيط أو ممثل المصالح".
ودعا زيلينسكي، في كلمته أمام البرلمان في 15 حزيران/يونيو، سويسرا لاستضافة قمة سلام دولية للصراع في أوكرانيا وقال إنه ناقش المبادرة سلفا مع الرئيس السويسري آلان بيرسيه.
وتعرضت سويسرا لانتقادات شديدة من روسيا لتبنيها عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب حرب أوكرانيا وتجميد أصول روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك سويسري (8.36 مليار دولار).
والأربعاء، منعت سويسرا التي تتبع سياسة راسخة لا تسمح لأي دولة تشتري أسلحتها بإعادة تصديرها إلى أطراف النزاعات، شركة رواج لإنتاج السلاح من بيع دبابات "ليوبارد1" التي من الممكن استخدامها في أوكرانيا.