سفير روسيا بسويسرا يرفض استضافة جنيف لقمة سلام حول أوكرانيا

قال سفير روسيا في سويسرا، إن موسكو لا يمكنها قبول استضافة جنيف أي قمة سلام تتعلق بأوكرانيا بعد انضمامها إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو.

وأضاف أن سويسرا فقدت سمعة الحياد التي كانت تتمتع بها.

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر في خطاب ألقاه أمام البرلمان السويسري، أن تقوم جنيف بدور الوسيط.

وفي مقابلة مع صحيفة لو تومب السويسرية نُشرت الخميس، قال السفير الروسي سيرغي غارمونين إن روسيا لن تقبل استضافة مثل هذه القمة في سويسرا التي تستضيف عادة محادثات رفيعة المستوى بين قوى متنازعة.

وقال غارمونين: "أمر تمثيل ووساطة سويسرا غير وارد... فقدت سويسرا للأسف مكانتها كدولة محايدة، ولم تعد قادرة على القيام بدور الوسيط أو ممثل المصالح".