إيران تعتقل 21 عنصرا من "مجاهدي خلق" في طهران

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، مساء الإثنين، عن 21 عضوا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العاصمة طهران.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه تم "اعتقال فريق مكون من 21 عضوا من جماعة "مجاهدي خلق" وعدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض في العاصمة طهران".

وزعم بيان الوزارة الإيرانية أنه تم "ضبط عبوات ناسفة وعدد من الأدوات المتفجرة والقنابل اليدوية وقذائف الهاون محلية الصنع".

ويحتفل الإيرانيون كل عام، في يوم الأربعاء الأخير قبل حلول "عيد النوروز" الذي يصادف 21 آذار/ مارس من كل سنة، ويُطلق عليه "الأربعاء الأحمر" أو "عيد النار"، ما يُعرف بالفارسية "جهارشنبه سوري".

وتسفر تلك الاحتفالات نتيجة استخدام المفرقعات والألعاب النارية عن قتلى وعدد كبير من الجرحى فضلاً عن الخسائر المادية في المنازل والمحال التجارية والسيارات.

وتنتشر قوات الأمن الإيرانية في مختلف الشوارع الرئيسة والمهمة في عموم البلاد، لمواجهة المحتفلين الذين يطلقون الأعيرة النارية والمواد الحارقة.